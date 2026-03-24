martedì 24 Marzo 2026

Lol – Chi ride è fuori: svelato il trailer e la data di uscita della sesta edizione

I dieci nuovi comici scelti dovranno resistere per sei ore senza ridere con l'obiettivo di aggiudicarsi il premio da 100mila euro, da destinare a un ente benefico di propria scelta

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 15:44Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 15:44

ROMA – “Voi riderete tantissimo, loro no. LOL sta tornando”. Così Prime Video Italia annuncia l’arrivo sulla sua piattaforma della sesta stagione del comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studio. L’inizio ufficiale è programmato per il 23 aprile quando saranno disponibili i primi cinque episodi, per l’ultimo si dovrà attendere fino al 30 aprile. I dieci nuovi comici scelti dovranno resistere per sei ore senza ridere con l’obiettivo di aggiudicarsi il premio da 100mila euro, da destinare a un ente benefico di propria scelta.

I nomi in gara sono: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Conducono Alessandro Siani e Angelo Pintus. Giudicheranno le azioni dei partecipanti e potranno affidarsi a due ospiti speciali: Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere. 

Leggi anche

VIDEO | Rai Teche omaggia Gino Paoli: “Il cielo in una stanza resterà per sempre casa”

di Redazione

VIDEO| Addio a Gino Paoli, l’annuncio in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»