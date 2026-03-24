Lol – Chi ride è fuori: svelato il trailer e la data di uscita della sesta edizione

ROMA – “Voi riderete tantissimo, loro no. LOL sta tornando”. Così Prime Video Italia annuncia l’arrivo sulla sua piattaforma della sesta stagione del comedy show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studio. L’inizio ufficiale è programmato per il 23 aprile quando saranno disponibili i primi cinque episodi, per l’ultimo si dovrà attendere fino al 30 aprile. I dieci nuovi comici scelti dovranno resistere per sei ore senza ridere con l’obiettivo di aggiudicarsi il premio da 100mila euro, da destinare a un ente benefico di propria scelta.

I nomi in gara sono: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.

Conducono Alessandro Siani e Angelo Pintus. Giudicheranno le azioni dei partecipanti e potranno affidarsi a due ospiti speciali: Federico Basso e Andrea Pisani, i loro “assi nella manica”, pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere.