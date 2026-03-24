Calafiori: “In questi mesi ho sentito più Gattuso che mia madre” | VIDEO

ROMA – In attesa di un eventuale recupero di Bastoni, Riccardo Calafiori dice che “fisicamente sto bene”. E’ già una buona notizia, in questa lunga attesa che l’Italia sta vivendo in vista del primo playoff mondiale, contro l’Irlanda del Nord. “Dipende più da noi che dagli altri”, dice ripetendo un mantra di Gattuso. “Dobbiamo essere più leggeri possibile”.

“In partite così importanti la mentalità è determinante per andare avanti. Ho apprezzato molto il comportamento del mister perché negli ultimi mesi ho sentito più lui che mia madre… Nel periodo in cui stavo fuori e giocavo meno mi ha chiamato di continuo. La cena fatta con lui è stata bella: ci ha permesso di stare bene e insieme. Chi ha pagato il conto? Lui… È stata una serata tra amici, nella quale abbiamo discusso di altre cose, ma anche di aneddoti perché c’erano Gattuso, Bonucci e Buffon. E loro di cose da raccontare sul calcio ne hanno tante”.

“Non credo ci sia una problematica legata alla difesa. Quando si prende gol la colpa non è solo di un reparto. In questo momento comunque c’è poco da pensare al passato: bisogna stare insieme e ottenere il risultato che vogliamo. Mi piace ricordare il 5-0 contro l’Estonia a Bergamo, a settembre. Quella sfida mi ha trasmesso e lasciato buone sensazioni. Lo stadio ci può dare una mano anche stavolta: credo che Bergamo ci spingerà. Dobbiamo essere ottimisti perché vogliamo tutti la testa cosa. Perché complicarci la vita pensando negativo? Se uno pensa positivamente, alla fine le cose le ottiene. La pressione c’è e sappiamo quanto è importante per noi qualificarci per questo Mondiale, però per quel che si può, non ci pensiamo. Domani c’è rifinitura e io sono contento di giocarla questa partita. C’è il lato della medaglia che può andare male, ma dobbiamo viverla bene. Non sto pensando ad altro che ad andare ai Mondiali in America e questa può essere una settimana bellissima. Preferisco mille volte giocare una partita così che non essere in campo e non avere questa chance. Sogniamo da quando siamo piccoli di disputare un Mondiale e, anche se sarebbe stato meglio qualificarci direttamente, adesso abbiamo questa opportunità di entrare tra le 48 che andranno oltre Oceano e non vogliamo sbagliare”.