“La memoria storica non si cancella”: Riccione non cambierà nome a Villa Mussolini

RIMINI – Villa Mussolini vs Villa Margherita. Da poco acquistata dal Comune, sulla dimora estiva del duce nella Perla Verde si è subito riaperto il dilemma del cambio di intitolazione. A caldeggiare il ritorno alle origini, a Margherita appunto, è l’organizzazione internazionale, con sede a Pesaro nelle Marche, Everyone group guidata da Roberto Malini.

E la risposta dell’ammininistrazione comunale non si fa attendere. La sindaca Daniela Angelini scrive infatti una lettera aperta a Malini ringraziandolo per l’appello rivolto all’amministrazione comunale, dato che “il contributo di ricercatori e difensori dei diritti umani è sempre uno stimolo prezioso”. Ma precisando che “il cambio di denominazione della Villa non è all’ordine del giorno di questa amministrazione comunale“. Riccione, argomenta, “ha scelto di vivere ed evolvere la memoria storica e non di cancellarla, negandola”. Il pieno impegno antifascista della città non può essere messo in discussione, come dimostra anche la revoca della cittadinanza onoraria al duce e ad Aldo Oviglio nel 2025. “Un atto volto a restituire dignità a un riconoscimento che deve appartenere solo a chi si è distinto per valori umanitari e democratici, sancendo l’incompatibilità tra la nostra città e chi ha firmato le leggi razziali e soppresso le libertà”.

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Dal punto di vista storico, prosegue, e ricerche documentali confermano che Villa Mussolini non è mai stata Villa Margherita. Quest’ultima era la “Pensione Margherita”, un edificio differente situato al civico 36 di viale Vittorio Emanuele III, oggi viale Milano e demolito nel 1940. La Villa in oggetto, nata come Villa Beccadelli e poi nota come Villa Monti e Villa Lilia, ha “una storia catastale distinta. Abbiamo già trasformato questo immobile in un luogo di cultura e di libertà– conclude Angelini- celebrando simboli universali come Frida Kahlo e sottraendolo definitivamente a qualsiasi ambiguità. Con l’acquisizione della Villa abbiamo confermato che tale deve restare”. Cambiare il nome potrebbe inoltre produrre “il pericoloso effetto” di trasformarla “in un luogo per nostalgici, cosa che non è mai stata e che questa amministrazione non permetterà mai che diventi”.