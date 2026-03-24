martedì 24 Marzo 2026

Madonna a Venezia in gondola come nel video di “Like A Virgin” di 42 anni fa

La popstar ha pubblicato una clip su Instagram che la vede insieme all'attrice Julia Garner, ingaggiata per interpretarla nel suo biopic. Le due si trovano in Italia per le riprese della serie The Studio 2

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 24-3-2026 ore 13:22Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 13:22

ROMA – “Like A Virgin…again and again”. Di nuovo a Venezia, in gondola, esattamente come 42 anni fa nel video della celebre canzone. Madonna pubblica su Instagram una clip che la ritrae tra i canali ed ha come sottofondo musicale proprio la celebre hit del 1984. La regina del pop, nel breve filmato, è in compagnia di Julia Garner, attrice protagonista di progetti come “I Fantastici Quattro: Primi Passi”, “The Assistent”, “Ozark” e “Inventing Anna”.

L’attrice, vestita esattamente come la cantante nel video su Instagram, è da tempo stata ingaggiata per interpretare la 67enne nel biopic scritto da lei stessa sulla sua vita e sulla sua carriera. A fine 2023, però, sembrava che l’idea fosse stata abbandonata, ma è stata proprio Garner a riferire che, invece, il progetto non è stato archiviato e “si dovrebbe ancora fare”.

Madonna e Garner sono in Italia – a Venezia – per il set della seconda stagione di The Studio, la serie di  Seth Rogen che racconta i retroscena di Hollywood per Apple Tv+ e che per la sua prima stagione ha vinto ben 13 Emmy. Nel cast anche  Michael Keaton.

IL VIDEO DI “LIKE A VIRGIN”

Ecco, invece, il video di “Like A Virgin” in cui Madonna, appena 26enne, gira tra i canali con look differenti.

Leggi anche

Addio a Gino Paoli, aveva 91 anni

di Redazione

VIDEO| Disney pubblica il nuovo trailer del live-action di Oceania: il primo sguardo a Dwayne Johnson nei panni di Maui

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»