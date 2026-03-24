Madonna a Venezia in gondola come nel video di “Like A Virgin” di 42 anni fa

ROMA – “Like A Virgin…again and again”. Di nuovo a Venezia, in gondola, esattamente come 42 anni fa nel video della celebre canzone. Madonna pubblica su Instagram una clip che la ritrae tra i canali ed ha come sottofondo musicale proprio la celebre hit del 1984. La regina del pop, nel breve filmato, è in compagnia di Julia Garner, attrice protagonista di progetti come “I Fantastici Quattro: Primi Passi”, “The Assistent”, “Ozark” e “Inventing Anna”.

L’attrice, vestita esattamente come la cantante nel video su Instagram, è da tempo stata ingaggiata per interpretare la 67enne nel biopic scritto da lei stessa sulla sua vita e sulla sua carriera. A fine 2023, però, sembrava che l’idea fosse stata abbandonata, ma è stata proprio Garner a riferire che, invece, il progetto non è stato archiviato e “si dovrebbe ancora fare”.

Madonna e Garner sono in Italia – a Venezia – per il set della seconda stagione di The Studio, la serie di Seth Rogen che racconta i retroscena di Hollywood per Apple Tv+ e che per la sua prima stagione ha vinto ben 13 Emmy. Nel cast anche Michael Keaton.

IL VIDEO DI “LIKE A VIRGIN”

Ecco, invece, il video di “Like A Virgin” in cui Madonna, appena 26enne, gira tra i canali con look differenti.