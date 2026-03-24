Cina, fuggono dal mattatoio e percorrono 20 km per tornare a casa: la straordinaria storia di 7 cani

ROMA – Potrebbe sembrare la trama di un film per famiglie, ma è accaduto davvero. In Cina, sette cani di diverse razze – tra cui Golden Retriever, Labrador, Pastore Tedesco e un Corgi – sono fuggiti da un presunto mattatoio, percorrendo circa 17 km per tornare alle loro case. Il video del loro viaggio, diventato virale, mostra il gruppo compatto e attento: il Corgi guida e si volta spesso indietro per controllare che nessuno rimanga indietro, mentre il Pastore Tedesco assume un ruolo protettivo, vigilando sul branco lungo il percorso.

Il gruppo di cani proveniva da tre abitazioni diverse e tutti e sette sono stati restituiti ai rispettivi proprietari che hanno raccontato con sollievo e orgoglio il ritorno dei loro animali, lodando soprattutto l’intelligenza del Corgi, che ha guidato il branco fino a casa. I volontari locali hanno seguito i cani con i droni per aiutarli a tornare in sicurezza.

Secondo alcuni, gli animali sarebbero stati rubati da persone che gestiscono un negozio di carne per cani e che potrebbero essere fuggiti da un camion, sebbene nessun testimone li abbia visti scappare. Nonostante le polemiche, infatti, in alcune zone della Cina settentrionale alcuni ristoranti servono ancora carne di cane (la tradizione popolare sostiene che, durante i rigidi inverni, la carne fornisca calore e sostentamento). Gli allevamenti intensivi di cani sono rari perché allevare cani è costoso, quindi per molti commercianti, gli animali randagi e gli animali domestici rubati rappresentano la fonte di carne più economica e facile da reperire. In diverse città sono stati segnalati numerosi casi di furto di cani domestici.

La vicenda ha attirato un’attenzione enorme soprattutto sui social. Molti utenti hanno commentato il coraggio e la lealtà dei cani, definendoli un esempio di amicizia e protezione reciproca, e chiedendo leggi più severe a tutela degli animali. In Cina, il furto di cani è un reato penale, mentre il consumo di carne di cane non è vietato a livello nazionale, sebbene alcune città come Shenzhen lo abbiano proibito dal 2020.

(Video da X)