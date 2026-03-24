Poste, vince la causa e gli pagano 24.000 euro di straordinari: lavorava tanto per mandare avanti l’ufficio

REGGIO EMILIA – Per garantire il corretto funzionamento dell’ufficio ha fatto ore e ore di straordinario che il datore di lavoro- Poste Italiane- non gli ha mai pagato. Per questo il direttore di un ufficio postale di Reggio Emilia si è rivolto al tribunale che gli ha dato ragione, disponendo nei suoi confronti un risarcimento di 24.000 euro. Lo fa sapere il sindacato Confsalcom, che ha assistito il lavoratore 65enne tramite il suo ufficio legale. Nella sentenza il giudice ha riconosciuto in particolare che lo straordinario era prestato “in un permanente stato di necessità, legittimato dalla piena consapevolezza da parte di Poste Italiane della grave situazione operativa dell’ufficio“. L’azienda, secondo il tribunale, avrebbe pertanto “implicitamente autorizzato” le ore extra del dipendente. Inoltre nel verdetto viene sottolineata una responsabilità diretta di Poste, in termini di “omissione delle cautele necessarie alla salubrità dei luoghi di lavoro”.

Francesco Arcuri, segretario regionale aggiunto del Confaslcom parla quindi di “una vittoria del diritto e un segnale forte contro chi continua a ignorare le numerose e documentate segnalazioni sindacali”. Da tempo, ricorda Arcuri, “denunciamo criticità sia nel settore recapito che nel mercato privato, senza mai ricevere risposte adeguate. Anche alla luce di questa importante pronuncia, riteniamo doveroso coinvolgere le autorità competenti, a partire dall’Ispettorato del lavoro, affinché venga finalmente posta attenzione concreta alle difficoltà quotidiane dei lavoratori“. Per il sindacalista, infatti, “chi opera ogni giorno con dedizione e senso di responsabilità, spesso in condizioni di forte criticità, merita rispetto, ascolto e tutele reali”.