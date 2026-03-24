VIDEO| Disney pubblica il nuovo trailer del live-action di Oceania: il primo sguardo a Dwayne Johnson nei panni di Maui

ROMA – Disney ha pubblicato il nuovo trailer e il poster dell’atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui.

The Rock colpisce in queste prime immagini per il suo look costruito ad hoc per l’occasione. L’attore, indossa i panni in carne ed ossa del personaggio, dopo la sua partecipazione come doppiatore nelle versioni animate della pellicola, Oceania 1 e 2. Il remake live-action di Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto.

ECCO IL TRAILER

IL CAST

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.

L’adattamento live-action Disney dell’avventura animata candidata all’Oscar è diretto dal vincitore di Emmy e Tony Award Thomas Kail (Hamilton). È prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d’animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. Oceania include brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta da Mancina.