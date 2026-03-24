martedì 24 Marzo 2026

VIDEO| Disney pubblica il nuovo trailer del live-action di Oceania: il primo sguardo a Dwayne Johnson nei panni di Maui

The Rock, con un look costruito ad hoc per l'occasione, ritorna dopo la sua partecipazione come doppiatore del semidio nelle versioni animate della pellicola. Protagonista del remake è Catherine Laga'aia che interpreta Vaiana

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 11:55Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 11:57

ROMA – Disney ha pubblicato il nuovo trailer e il poster dell’atteso adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui.

The Rock colpisce in queste prime immagini per il suo look costruito ad hoc per l’occasione. L’attore, indossa i panni in carne ed ossa del personaggio, dopo la sua partecipazione come doppiatore nelle versioni animate della pellicola, Oceania 1 e 2. Il remake live-action di Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto.

ECCO IL TRAILER

IL CAST

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.

L’adattamento live-action Disney dell’avventura animata candidata all’Oscar è diretto dal vincitore di Emmy e Tony Award Thomas Kail (Hamilton). È prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d’animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. Oceania include brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta da Mancina. 

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