Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio (e scatta la censura della regia)

ROMA – E bacio fu. Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip, dove è scoppiata all’improvviso la passione tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. I due concorrenti si sono lasciati andare a un bacio intenso che ha colto di sorpresa gli spettatori collegati alla diretta, soprattutto alla luce delle dinamiche emerse fino a poche ore prima.

Entrambi, infatti, sembravano coinvolti in altri flirt: lui appariva vicino a Ibiza Altea, mentre lei aveva mostrato interesse per Nicolò Brigante. Un cambio di rotta improvviso che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove il momento è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Il bacio è avvenuto sotto le coperte, in un clima molto intimo, ma proprio quando la situazione sembrava evolversi ulteriormente, la regia ha deciso di intervenire cambiando inquadratura, di fatto interrompendo la scena e lasciando spazio alle interpretazioni del pubblico.