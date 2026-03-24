martedì 24 Marzo 2026

Al Grande Fratello Vip scatta il primo bacio (e scatta la censura della regia)

I due concorrenti si sono lasciati andare a un bacio intenso che ha colto di sorpresa gli spettatori collegati alla diretta

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 11:40Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 11:40

ROMA – E bacio fu. Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip, dove è scoppiata all’improvviso la passione tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. I due concorrenti si sono lasciati andare a un bacio intenso che ha colto di sorpresa gli spettatori collegati alla diretta, soprattutto alla luce delle dinamiche emerse fino a poche ore prima.

Entrambi, infatti, sembravano coinvolti in altri flirt: lui appariva vicino a Ibiza Altea, mentre lei aveva mostrato interesse per Nicolò Brigante. Un cambio di rotta improvviso che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove il momento è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Il bacio è avvenuto sotto le coperte, in un clima molto intimo, ma proprio quando la situazione sembrava evolversi ulteriormente, la regia ha deciso di intervenire cambiando inquadratura, di fatto interrompendo la scena e lasciando spazio alle interpretazioni del pubblico.

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