martedì 24 Marzo 2026

L’oroscopo di martedì 24 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 8:56Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 8:56

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Periodo utile per vivere delle novità, amicizie affettuose. Ci sarà la necessità di adattarti al fluire degli eventi e trovare il modo, in certi momenti, di accomodarti come meglio puoi.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti senti più agitato, nervoso e questa giornata può rappresentare un momento di grande tensione. Non lasciare che l’insicurezza o la timidezza rovini tutto in certe situazioni.





Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Atteggiamenti più concilianti, fascino. Arriva una eccezionale dose di ottimismo e fiducia nelle tue possibilità.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sarai attivo e vitale. Entro pochi giorni sarà possibile fare un incontro speciale. In amore a te piace soffrire un po’, attenzione a persone troppo lontane.


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un amore di vecchia data ti ha deluso? L’ultima cosa che devi fare è pensare se il tuo ex sia felice o no, lascia perdere! Peccato, oggi è un po’ sottotono dal punto di vista fisico.





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Interessante giorno per spostarsi, muoversi. Periodo importante in amore. La salute richiede qualche attenzione in più.




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ il momento giusto per verificare la tenuta di un amore, e per qualcuno se cerca una conferma questo è il momento giusto per ottenerla; i più forti pensano a legalizzare una unione.



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Eccellenti i rapporti con gli altri, potrai intraprendere molte cose insieme. Sai benissimo cosa è il tuo nemico numero uno. Oggi va bene ma sembri stanco, troppe cose da fare e organizzare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Incontri fortunati da questa sera, però evita di rivangare vecchie storie o vecchie complicazioni nate nel passato. Vivi meglio quando ti lasci scivolare le cose addosso.





Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai capito a tue spese quali sono i tuoi limiti. Pare che tu sia un po’ agitato, insoddisfatto, e se riversi questa tensione anche in amore potrebbero nascere problemi più sèri…




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La situazione è attiva, positiva, ma gestisci con attenzione le questioni di carattere legale. Hai le idee decisamente più chiare, nella gestione delle iniziative private e amorose sei più determinato.




Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Fase di revisione che riguarda tutta la tua vita. Cerca di ordinare oggi i tuoi pensieri e mantieni saldi i nervi.

















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