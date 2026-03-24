LIVE | Venticinquesimo giorno di guerra, dall’Iran ondata di missili contro Israele

(in aggiornamento)

ROMA – All’alba del 25esimo giorno di guerra, al centro delle notizie ci sono le rivendicazioni contrastanti su possibili colloqui di pace. Secondo quanto riferito ieri da Trump, Washington stava portando avanti discussioni con Teheran per raggiungere un accordo ma i funzionari iraniani hanno respinto le affermazioni del presidente americano, accusando gli Stati Uniti di voler guadagnare solo tempo per dispiegare più forze nella regione.

8:32 – KUWAIT. NOTTE DI COMBATTIMENTI IN ARIA, MILITARI ITALIANI CHIUSI NEL BUNKER

ROMA – Sono rimasti circa 40 militari italiani nella base di Ali Al Salem in Kuwait. Attendono di essere rimpatriati ma ad oggi non ci sono date. Fonti locali fanno sapere alla Dire che i militari sono perennemente nel bunker, li’ fanno tutto, non possono uscire nemmeno per i bisogni fisiologici e vanno avanti con le razioni K poiché la base e’ distrutta. Questa notte sarebbero stati intensi i combattimenti nei cieli, ma non e’ chiaro se siano stati colpiti altri obiettivi.

8:20 – DALL’IRAN ONDATA DI MISSILI CONTRO ISRAELE

L’Iran ha lanciato più ondate di missili contro Israele, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato la minaccia di bombardare la rete elettrica della Repubblica islamica a causa di quelli che ha descritto come colloqui produttivi con i funzionari iraniani. È quanto riferisce il sito Al Arabiya. I missili hanno innescato sirene di raid aerei in alcune parti di Israele, tra cui Tel Aviv dove sono state udite esplosioni di intercettazioni. Le sirene hanno suonato anche nel sud, a Dimona e le città vicine.