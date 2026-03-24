martedì 24 Marzo 2026

Meteo, le previsioni di martedì 24 marzo 2026

Sole prevalente in Italia e residue piogge solo al Sud, da metà settimana arriva un affondo di aria fredda sul Mediterraneo con maltempo e neve a bassa quota

Data pubblicazione: 24-3-2026 ore 7:56Ultimo aggiornamento: 24-3-2026 ore 8:01

Fonte: centrometeoitaliano.it

ROMA – Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata qualche addensamento alto in transito ma sempre con tempo stabile ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati fenomeni in formazione tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Puglia e Sicilia settentrionale, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di temporale. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

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di Redazione

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