Tumori, D’Ippoliti: “Nel Lazio incidenza più bassa che nel resto d’Italia”

ROMA – “I dati del Registro Tumori mettono in evidenza che nel Lazio l’incidenza per tutti i tumori e il tasso di incidenza è lievemente più basso rispetto ad altre macroaree del territorio nazionale, quindi anche rispetto alle altre aree del centro. Il tasso di incidenza è più basso sia per tutti i tumori complessivamente che per il tumore della mammella, la sede tumorale di cui abbiamo illustrato i dati oggi. Quindi nella Regione Lazio questo dato si attesta su valori lievemente più bassi e anche il trend che osserviamo è in lieve riduzione“. Lo ha spiegato all’agenzia Dire Daniela D’Ippoliti, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, a margine del convegno ‘Peramarla. Un percorso virtuoso per la salute delle donne nel Lazio. Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno’.

Ospitato alla Sala Mechelli della Regione Lazio, l’evento è stato organizzato dalla Società italiana di formazione permanente per la medicina specialistica (Sifop) e dal Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria (Sumai-Assoprof), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

“Per interpretare i dati- ha proseguito- c’è però bisogno di valutazioni e analisi molto più approfondite e valutazioni che vengono fatte ad hoc, ma quello che sappiamo rispetto all’incidenza di tumori è che il rischio di ammalarsi di questa patologia è legato agli stili di vita e a fattori di rischio individuali legati all’ereditarietà sia familiare che genetica, quindi anche a stili di vita e comportamenti riproduttivi”.

“Non dimentichiamo però- ha concluso D’Ippoliti- che una grossa importanza hanno i programmi di screening che, soprattutto per il tumore della mammella, svolgono un ruolo significativo. Nella nostra Regione la copertura, soprattutto per il tumore della mammella, l’adesione ai programmi di screening sta avendo un buon riscontro. Sicuramente negli ultimi anni questo miglioramento può essere attribuito anche all’efficacia dei programmi di screening”.