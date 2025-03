VIDEO | De Lillo: “Assicurare parità di cura a tutte le donne del Lazio”

Coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica della Regione: "Dare un livello di assistenza sanitaria che sia uguale in tutto il territorio"

ROMA – “Oggi abbiamo voluto affermare come la Regione abbia il compito non solo di garantire in tutta la sanità del Lazio eguali possibilità per tutte le donne che hanno bisogno di approcciarsi alla tematica della diagnostica, dello screening, della cura e della riabilitazione per i tumori al seno. Vogliamo che tutte le donne del Lazio, a qualsiasi, età, possano avere pari dignità, pari condizioni per dare un livello di assistenza sanitaria che sia uguale in tutto il territorio e che non dipenda dalle province e dagli ospedali, tantomeno dal reddito della paziente. Questo è il nostro compito primario”. Lo ha sottolineato all’agenzia Dire Fabio De Lillo, coordinamento attività strategiche spesa farmaceutica della Regione Lazio, a margine del convegno ‘Peramarla. Un percorso virtuoso per la salute delle donne nel Lazio. Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno’. Ospitato alla Sala Mechelli della Regione Lazio, l’evento è stato organizzato dalla Società italiana di formazione permanente per la medicina specialistica (Sifop) e dal Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria (Sumai-Assoprof), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma. “Dal primo giorno di amministrazione Rocca- ha concluso De Lillo- la Regione Lazio sta lavorando per determinare un forte risparmio agli sprechi sulla sanità e investire questo risparmio in ospedali, tecnologia e opportunità per i professionisti che assistono le nostre donne, in modo che possano dare il massimo in questo settore, così come in tutti gli altri”.