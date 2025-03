Farchi: “Nella rete oncologica regionale Lazio c’è il percorso senologico”

"Siamo ripartiti nel 2023 con la riorganizzazione della rete oncologica", ha spiegato Farchi, Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – “In questo convegno ho presentato le attività che la Regione Lazio sta svolgendo in merito alla rete oncologica regionale, in cui è inclusa anche la rete dei centri di senologia, il percorso senologico. Siamo ripartiti nel 2023 con la riorganizzazione della rete oncologica, con le linee di indirizzo per la rete oncologica regionali e che, sostanzialmente, hanno previsto un modello in cui sia possibile avere un’assistenza di qualità per i pazienti oncologici attraverso la definizione dei centri di riferimento oncologici e attraverso una rete di servizi aggiuntivi che possono essere erogati anche in prossimità. Una rete, dunque, nella quale le aziende sanitarie locali diventino effettivamente responsabili dell’attività dei centri oncologici“. Lo ha affermato all’agenzia Dire Sara Farchi, Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, a margine del convegno ‘Peramarla. Un percorso virtuoso per la salute delle donne nel Lazio. Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno’.

Ospitato alla Sala Mechelli della Regione Lazio, l’evento è stato organizzato dalla Società italiana di formazione permanente per la medicina specialistica (Sifop) e dal Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria (Sumai-Assoprof), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

“Da questo punto di vista, nella rete oncologica stiamo lavorando con la revisione dei percorsi assistenziali per tutte le patologie oncologiche: siamo partiti con dieci patologie oncologiche e poi ne svilupperemo altre. Questa- ha concluso Farchi- è la prima rete che abbiamo presentato oggi nel convegno e poi ne seguiranno altre”.