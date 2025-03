VIDEO | Magi (Sumai-Assoprof): “Al fianco donne nella lotta contro il tumore al seno”

Il segretario al convegno 'Peramarla. Un percorso virtuoso per la salute delle donne nel Lazio. Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno'

ROMA – “L’impegno del Sumai nel supportare le donne che nella lotta del tumore del seno è massimo, in quanto la maggioranza degli specialisti che operano gli screening del cancro della mammella e di tutti gli organi genitali femminili sono specialisti ambulatoriali che lavorano all’interno delle aziende sanitarie locali. A livello pubblico, dunque, sono proprio loro quelli che intervengono nell’ambito degli screening”. Lo ha spiegato all’agenzia Dire il segretario generale del sindacato degli specialisti ambulatoriali del Sumai-Assoprof, Antonio Magi, a margine del convegno ‘Peramarla. Un percorso virtuoso per la salute delle donne nel Lazio. Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno‘. Ospitato alla Sala Mechelli della Regione Lazio, l’evento è stato organizzato dalla Società italiana di formazione permanente per la medicina specialistica (Sifop) e dal Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria (Sumai-Assoprof), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

MAGI: “L’IMPEGNO DEVE ESSERE ANCORA MAGGIORE DA PARTE DELLA REGIONE”

“Ovviamente- ha proseguito- l’impegno deve essere ancora maggiore da parte della Regione, che dovrebbe investire molto di più sulla categoria degli specialisti per aumentare la possibilità da parte delle donne di poter partecipare agli screening e di organizzare i Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, i Pdta, che, come abbiamo visto nel corso di questo congresso, sono molto importanti, perché al paziente non basta soltanto la diagnosi. Il paziente deve essere seguito in tutto il suo percorso: dalla diagnosi bisogna andare a programmare la terapia e il percorso successivo”. “Per non parlare poi del reintegro nel mondo del lavoro delle stesse persone che hanno avuto una patologia oncologica, in particolare a livello femminile- ha concluso Antonio Magi- per ritrovare quell’equilibrio e quella normalità di tutti i giorni dopo aver avuto un problema così importante”.