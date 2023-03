Una fiaccolata per Francesco Pio, ucciso a 18 anni: domani i funerali (senza riprese)

NAPOLI – Sarà aperta dalle 14:30 di domani, per accogliere i fedeli, la parrocchia San Lorenzo Martire di via Montagna Spaccata, a Napoli, dove domani si terranno i funerali di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso domenica notte a Mergellina. La celebrazione prenderà il via alle 15:30.Dopo l’arresto del 20enne Francesco Pio Valda, figlio di un affiliato al clna Cuccaro ucciso in un agguato nel 2013, nei giorni scorsi sono emersi ulteriori dettagli della dinamica del delitto e di come sono andate le cose quella sera. A scatenare la brutta lite tra due gruppi di ragazzi (a cui la vittima è rimasta estranea) è stata la macchia su una sneaker di quello che poi si è trasformato in un assassino. Alcuni testimoni hanno detto che il giovane, allontanandosi, avrebbe alla fine sparato alcuni colpi ad altezza uomo verso l’altro gruppo per dimostrare ai suoi amici che la pistola era vera. Francesco Pio sarebbe stato colpito causalmente, per errore, visto che si era fermato lì per mangiare un panino al chiosco.

LA FAMIGLIA HA CHIESTO CHE IN CHIESA NON VENGANO FATTE RIPRESE

“Durante la messa non saranno consentite riprese e interviste“, fa sapere il parroco, don Enzo Cimarelli, che chiede ai giornalisti di “rispettare questa scelta della famiglia e della comunità parrocchiale, provate dal dolore e dalla sofferenza”. L’auspicio è che “il momento di domani sia di raccoglimento, solidarietà, preghiera, silenzio”.

Intanto stasera, alla vigilia dei funerali, si terrà una fiaccolata a Pianura, il quartiere dove abitava il giovane Francesco Pio. Un corteo partirà alle 18:30 da via San Josemaría Escrivá.

(L’immagine di Francesco Pio è stata tratta da Facebook, dove circola da giorni)