‘Christian 2’, Giulio Beranek è Il Biondo: “Il vero vero miracolo oggi? Non vedere più certe tragedie”

ROMA – “In questa seconda stagione Il Biondo esce di più allo scoperto. Sarà costretto a svelarci di più”. A raccontarlo ai microfoni dell’agenzia Dire è l’attore che lo interpreta, Giulio Beranek. L’attore torna nei nuovi 6 episodi di ‘Christian’, il supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red, in collaborazione con Newen Connect.

GIULIO BERANEK: DIFFICILE EMPATIZZARE CON IL BIONDO

Da oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now, nella seconda stagione ancora nuovi miracoli e un nuovo regno attendono Christian (Edoardo Pesce), il “santo picchiatore” cui è toccato in sorte, suo malgrado, il più impensabile dei doni – le stimmate – e con esso il peso del potere (e delle responsabilità) del supereroe. Il Biondo è un personaggio che viaggia tra il bene e il male e con il quale “è difficile empatizzare. Va assecondato, va modellato piano piano e gli va data totale libertà di azione”, ha detto l’attore.

In ‘Christian 2’ deve fare i conti con La Nera, interpretata dalla new entry Laura Morante. È impossibile parlare dell’uno senza l’altra. Il Biondo e la Nera rappresentano infatti una concezione dualistica della divinità che incarna in sé sia il bene che il male. Poliziotto buono e poliziotto cattivo, a seconda dei punti di vista, rispecchiano quella visione per la quale solo l’equilibrio tra bene e male permette la vita. Amici e nemici, amanti, opposti, eppure essenziali l’uno all’altra: il Biondo e la Nera sono due divinità complementari che da secoli si sfidano a colpi di guerre, epidemie e rivoluzioni, mettendo in campo i loro campioni migliori.

“‘Christian’ è un progetto che non si può rifiutare, farlo sarebbe stato per me un grande rimorso”, ha dichiarato Beranek. “Il vero miracolo oggi? Non vedere più certe tragedie”, ha concluso.