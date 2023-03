Earth Hour 2023, il 25 marzo luci spente per l’Ora della Terra

ROMA – Un’ora al buio che potrebbe cambiare i prossimi decenni. Sabato 25 marzo torna l’Earth Hour, l’Ora della Terra, iniziativa annuale del Wwf per sensibilizzare sull’emergenza climatica. Milioni di persone in tutto il mondo insieme a migliaia di edifici, palazzi e monumenti di città dal Pacifico alle coste atlantiche spegneranno le luci per 60 minuti. Un gesto simbolico per invitare a riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica. L’Earth Hour 2023 sarà il 25 marzo dalle 20.30 alle 21.30.

EARTH HOUR 2023 IN ITALIA

Anche l’Italia partecipa all’Earth Hour, mettendo ‘al buio’ per un’ora alcune piazze e monumenti più importanti del Paese. Il Colosseo sarà al centro dell’evento: sabato 25 marzo un ospite top secret spegnerà simbolicamente le luci del simbolo di Roma. Oltre l’evento della capitale, tante sono le iniziative organizzate sul territorio dai volontari Wwf: da cene a lume di candela a passeggiate notturne e osservazioni del cielo, ma anche stand informativi e laboratori per bambini e famiglie.

Earth Hour 2023 ha ricevuto i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministro, Anci, Camera dei Deputati, Senato e di Roma Capitale. All’iniziativa è stata conferita anche la Medaglia della Presidenza della Repubblica.

I MONUMENTI SPENTI

Oltre al Colosseo, in Italia si spegneranno le luci esterne di Palazzo Madama (Senato della Repubblica), Palazzo Montecitorio (Camera dei Deputati), Palazzo Chigi (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Un’ora a luci spente anche peR l’Arena di Verona, Piazza Pretoria a Palermo, Palazzo del Podestà a Bologna, Piazza San Marco a Venezia, a Trento si spegnerà il Castello del Buonconsiglio e il MUSE, a Firenze il Duomo, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santa Croce, Ponte Vecchio, la Statua del David a Piazzale Michelangelo, a Parma il municipio, a Trieste la facciata principale del Palazzo Municipale, a Pistoia il loggiato del Palazzo comunale, a Napoli la facciata di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio e del Maschio Angioino, il Comune di Potenza, Piazza Duomo a Catania (Palazzo degli Elefanti) Porta San Biagio a Lecce e in Abruzzo hanno aderito ad Earth Hour 2023 i parchi nazionali, l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, l’Aquila e i capoluoghi di provincia Chieti, Pescara e Teramo.

Questi sono solo alcuni esempi delle oltre 200 adesioni all’evento internazionale ricevute fino ad oggi, sonoben 13 i capoluoghi di regione che in Italia spegneranno monumenti significativi.