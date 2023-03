Giulia Salemi apre per il suo compleanno la raccolta fondi a sostegno di ‘Doppia difesa’

ROMA – Ancora un compleanno ‘benefico’ per Giulia Salemi. La conduttrice compirà 30 anni il prossimo 1 aprile e, come già messo in atto in passato, ha deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere un progetto a lei caro. Quest’anno i soldi raccolti saranno devoluti a Doppia Difesa Onlus, fondazione creata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno con lo scopo di aiutare le donne vittime di violenza.

GIULIA SALEMI PER ‘DOPPIA DIFESA ONLUS’

“Ho scelto ‘Fondazione Doppia difesa onlus’ di cui tutti conosciamo l’integrità e l’impegno”, spiega Giulia Salemi su Instagram. “Quest’anno compio 30 e chiederò a tutti gli invitati della mia festa lo stesso regalo che sto chiedendo a voi. Anche 5 euro possono fare la differenza”.

L’iniziativa ha raccolto già più di 3mila euro in una settimana. E’ possibile partecipare al link riprotato sul profilo Instagram di Giulia.