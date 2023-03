Addio al Gf Vip del giovedì, ecco quando va in onda in attesa della finale

ROMA – Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip e cresce l’attesa di conoscere il vincitore di questa edizione. Intanto è cambiata anche la programmazione del reality in vista della finale. Questa settimana, infatti, è saltato l’appuntamento tanto atteso del giovedì sera, nella delusione dei fan. Un escamotage per evitare lo scontro tv con Italia-Inghilterra (in onda su Rai1) o semplicemente un modo per aumentare la suspanse? Chissà. Fatto sta che l’appuntamento settimanale del giovedì del Gf Vip è stato eliminato.

QUANDO VA IN ONDA IL GF VIP E QUANDO SARÀ LA FINALE

Con questo cambio di programmazione, restano solo due puntate per il Gf Vip 7: la semifinale andrà in onda lunedì 27 febbraio, mentre per l’attesissima finalissima toccherà attendere il 3 aprile.

GF VIP, CHI VINCERÀ

Con l’eliminazione di Antonella Fiordelisi (che così ha potuto finalmente potuto finalmente riabbracciare il suo Edoardo), tutti i riflettori sono ora puntati su Oriana (già finalista) e Nikita, l’unica rimasta tra ‘I persiani’ che potrebbe accaparrarsi i voti dei compagni ormai fuori dal gioco. Controverso il parere del pubblico su Edorardo Tavassi, tra grandi sostenitori e accaniti nemici, che già la scorsa settimana sui social ne avevano chiesto a gran voce la squalifica per alcune dichiarazioni poco carine su Antonella Fiordelisi.