Precipita parapendio sopra Thouraz, morto il pilota

SARRE (Aosta) – Un pilota di parapendio è morto nella tarda mattinata di oggi, perdendo il controllo della sua vela e precipitando al suolo nella zona poco a monte del villaggio di Thouraz, sulla collina di Sarre. I vigili del fuoco erano intervenuti in località Duvet, ad Aosta, per la segnalazione di un parapendista in difficoltà, per poi rientrare in caserma per un falso allarme. Poco più tardi, la seconda segnalazione, a poco più di 2,5 chilometri di distanza dalla precedente. Sul posto stanno lavorando, oltre ai vigili del fuoco, il soccorso alpino valdostano, il 118, il personale del corpo forestale e la polizia locale.

La vittima dell’incidente è Philippe Favre, 41 anni, guida alpina della società di Valgrisenche. Secondo una prima ricostruzione, il suo parapendio sarebbe entrato in una vite, facendolo precipitare al suolo. Specializzato nello scialpinismo e nelle cascate di ghiaccio, Favre aveva lavorato per anni alle Funivie del Piccolo San Bernardo, a La Thuile. Il padre, Renato, è stato assessore comunale ad Aosta e oggi è vicepresidente del Consiglio comunale, per Forza Italia.



Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, “a nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio al vicepresidente Favre per la scomparsa del figlio Philippe, deceduto tragicamente oggi a causa di un incidente di volo in parapendio” scrive il Comune in una nota. “Non ci sono parole capaci di alleviare la sofferenza nel petto di un genitore per la scomparsa di un figlio -dichiara Tonino- ma vogliamo comunque che Renato Favre sappia che tutta la comunità in questo momento è vicina a lui e alla sua famiglia, e partecipa del loro immenso dolore”.



Anche Forza Italia si stringe a Favre “e alla sua famiglia in questo momento di dolore per l’improvvisa scomparsa del figlio Philippe, giovane guida alpina stimata e apprezzata per la sua professionalità e per la sua grande disponibilità. Non ci sono parole per esprimere quanto accaduto. A Renato e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.