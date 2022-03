La fondista Elisa Brocard annuncia il ritiro

AOSTA – “Quando ho indossato il mio primo pettorale ad appena 6 anni mai avrei pensato di indossarne così tanti e così a lungo”. Inizia così il messaggio di Elisa Brocard, 37 anni, fondista valdostana della Nazionale, che sui social ha annunciato la decisione di ritirarsi. “Questo non è certamente un addio allo sci di fondo né allo sport, ma per me è arrivato il momento di chiudere uno splendido capitolo della mia vita e cercare di aprirne di nuovi continuando a lavorare per il Centro Sportivo Esercito. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro ma sono curiosa di volerlo scoprire”.

Brocard ha esordito in Coppa del mondo nel 2006 a Cogne. In carriera ha partecipato ai Giochi olimpici di Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018, ha ottenuto piazzamenti tra le prime dieci in Coppa del mondo, finendo 38esima nella classifica generale nel 2018. Ha vinto tre titoli italiani, sempre in tecnica libera, con quattro argenti e due bronzi. Ai Campionati del mondo, il miglior piazzamento è stato in staffetta, quando ha finito settima con l’Italia a Seefeld nel 2019. Ha vinto più volte la Marciagranparadiso di Cogne e quest’anno diverse gare su lunga distanza.

“Ricordo ancora molto bene quando a scuola le maestre chiedevano quale fosse il nostro sogno… io scrivevo: andare alle Olimpiadi. Beh quel sogno si è realizzato tre volte– scrive Brocard- e forse solo ora mi rendo realmente conto di quante splendide esperienze mi abbia regalato questo sport. Ho viaggiato molto, ho conosciuto persone con la mia stessa passione, ho lottato, gioito, pianto. Sono caduta, mi sono rialzata e ho vissuto tutto questo con estrema dedizione e passione, com’è giusto che sia per ogni atleta”. L’ultimo impegno agonistico di Brocard sarà Dobbiaco per i Campionati italiani che si svolgeranno da mercoledì 30 marzo a domenica 3 aprile.

(La foto di copertina è tratta da Wikipedia e appartiene a Iso76)