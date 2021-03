A Genova autobus gratis per chi va a vaccinarsi

GENOVA – La gratuità del trasporto pubblico per chi va a vaccinarsi contro il Covid è stata estesa da Amt a tutti i genovesi, ampliando così l’esenzione del titolo di viaggio già in corso per gli over 80. In caso di controllo, basterà mostrare la prenotazione o un’autocertificazione che confermi la motivazione dello spostamento. In caso di cittadini che necessitano di assistenza, la gratuità è valida anche per l’accompagnatore. Niente biglietto neppure per il ritorno a casa.

“Questa iniziativa si inserisce nell’insieme delle attività che Amt ha messo in campo in questo difficile periodo di emergenza sanitaria- commenta il presidente Marco Beltrami- attraverso la concessione della gratuità sulla nostra rete desideriamo agevolare tutti coloro che hanno scelto di vaccinarsi e contribuire anche noi alla buona riuscita della campagna vaccinale. È un’iniziativa che proponiamo con la tranquillità che nasce dai nostri sforzi quotidiani per ridurre il rischio contagio: sanificazioni, finestrini aperti, comunicazione sono le nostre leve per garantire un servizio sicuro”.

LEGGI ANCHE: Toti: “Dopo Pasqua riaprire tutto, scuole, ristoranti, bar, palestre e musei”