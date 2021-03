A Genova la World Para Dance Sport Cup 2021

GENOVA – Sarà Genova ad aprire la stagione 2021 della World Para Dance Sport con la World Cup che si terrà dal 4 al 6 giugno presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center. Soddisfazione per il presidente regionale della Federazione italiana danza sportiva (Fids) della Liguria, Michelangelo Buonarrivo per l’assegnazione, da parte della Federazione internazionale, di questa prestigiosa competizione (valida per il ranking mondiale con punteggio doppio) ad una associazione sportiva ligure.

“Siamo davvero felici- ha dichiarato Camila Rodrigues, World Para Dance Sport Manager- di vedere Genova ospitare un evento importante quest’anno dopo la cancellazione dei Campionati Europei nel 2020. Non vediamo l’ora di poter ammirare nuovamente in azione alcuni dei migliori atleti del mondo“. Dal 1998 lo sport della Wheelchair Dance è governato dall’Ipc (International paralympic committee) e coordinato dal World Para Dance Sport Technical Committee che incorpora le regole della World Dance Sport Federation (WDSF). Le discipline previste sono: Combi Standard, Latin e Freestyle; Duo Standard, Latin e Freestyle; Single Conventional, Freestyle e Junior.

LEGGI ANCHE: Studenti del Teglia di Genova intervistano attore teatrale Nicola Cazzalini