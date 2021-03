Un percorso per formare i giovani su Big e Open Data

ROMA – Entra nel vivo il progetto ‘A primer on Big&Open Data’, della durata di 2 anni, finalizzato alla definizione di un innovativo Curricolo Digitale per formare gli studenti delle scuole secondarie superiori ad operare sui dati massivi (Big Data) e aperti (Open) in modo consapevole ed efficace.



In una società sempre più basata sui dati, il curricolo mira a formare cittadini coscienti del ruolo strategico che i dati hanno per l’uomo e per l’ambiente. Un percorso trasversale che integra la formazione algoritmica con la programmazione informatica e l’applicazione di nuove metodologie guidate dai dati. La formazione alterna attività online e non, offre lezioni frontali arricchite da video e completate dallo studio individuale, mettendo a disposizione dei docenti una guida per costruire insieme agli studenti ambienti e applicazioni interattive.



Il progetto – all’avanguardia in Italia in quest’ambito – è finanziato dal ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’azione 15, Curricoli Digitali, del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e coordinato dal liceo scientifico ‘Marie Curie’ di Giulianova (TE), capofila della rete di scuole composta anche dall’ I.I.S. ‘Luigi di Savoia’ di Chieti, dal Liceo ‘Enrico Medi’ di Senigallia e dall’I.I.S. ‘Umberto Pomilio’ di Chieti. 25 docenti provenienti da 11 regioni italiane saranno formati sui temi del progetto e contribuiranno alla messa a punto del curricolo attraverso la sua sperimentazione nelle classi.



Collaborano all’iniziativa istituzioni e strutture di alto profilo: l’Università dell’Aquila, l’Università di Camerino ed il Laboratorio ‘Informatica e Scuola’ del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) che con le loro competenze in ambito informatico provvederanno alla costruzione dei materiali didattici e alla formazione dei docenti; il Centro Ricerche Themis per le competenze psico-pedagogiche ed il monitoraggio della sperimentazione con relativa attività di comunicazione; Loccioni, come partner industriale del progetto.



Le informazioni sul progetto sono disponibili al seguente indirizzo: www.liceomariecuriegiulianova.it