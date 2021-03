Gioco in movimento con Diregiovani, tutti i video su Youtube

ROMA – Scuole chiuse, zone rosse, momenti di svago ridotti all’osso: con la pandemia sembra diventato più difficile soddisfare le esigenze e i bisogni dei più piccoli. Ma a questi, Diregiovani non hai smesso di prestare ascolto: è nato così ‘Gioco in movimento con Diregiovani’, una collezione di video disponibili su Youtube che offriranno ai bambini dai 3 agli 8 anni, circuiti ed esercizi specifici per i loro schemi motori di base. A guidarli saranno due esperte del mestiere: Laura Marcotulli e Claudia Benantonio, insegnanti di educazione fisica, pronte a proporre gli esercizi di ginnastica più funzionali alle loro esigenze. “Abbiamo diviso i bambini per fascia d’età e costruito circuiti ed esercizi specifici”, spiegano.

Si parte dalla fascia d’età 3-4 anni, (qui i video) in cui matura la capacità di associazione delle parole alle azioni e il movimento gioca un ruolo centrale per il linguaggio del bambino. Per loro sono stati ideati esercizi per lo sviluppo di schemi motori di base come camminare, correre, lanciare, saltare, e rotolare, strisciare arrampicarsi.

Per i bambini tra i 5 e i 6 anni (qui i video) si punta sulla coordinazione l’equilibrio, il ritmo e la fantasia per migliorare le prime espressioni globali del movimento dinamico che saranno alla base dei gesti più complessi.

Tra i 7 e gli 8 anni (qui i video), quando le regioni celebrali che regolano il movimento hanno ormai completato il loro processo maturativo, le energie vanno invece concentrate sulle varie forme di apprendimento. I genitori in questa fase sono fondamentali per aiutare i bambini a scoprire il proprio corpo. Con l’aumento delle autonomie fisiche e sociali e il rapporto con i coetanei, la parola chiave diventa ‘collaborazione’. Tutti gli esercizi ideati per loro puntano a migliorare questa capacità e insieme, la rapidità che cresce quando ancora forza e resistenza risultano scarse.