Companies partner with government to revitalize river basins in Brazil

By João Marcelo

SAO PAULO – On Monday, the 23rd, the International Water Day, the federal government announced a partnership with private companies to revitalize hydrographic basins in the country through the Águas Brasileiras program. Organizations will be able to allocate resources to revitalize the main hydrographic basins in Brazil. No investment estimates were reported. So far 10 companies have joined the project, but according to the government, at least 26 companies will participate. The companies Anglo American, Rumo Logística, Ambev, MRV Engenharia, Stone, Vale S.A., Engie Brasil, Bradesco, Caixa and JBS formalized their adhesion in a ceremony at the Palácio do Planalto.

Ministers Rogério Marinho (Regional Development), Tereza Cristina (Agriculture), Ricardo Salles (Environment), Marcos Pontes (Science, Technology and Innovations) and Wagner do Rosário (Comptroller General of the Union) participated in the event. President Jair Bolsonaro thanked the businessmen and said that the preservation of water resources is important and fundamental to guarantee food security in the country. “There is no food security without water resources. We have to preserve these resources, treat them with due care and respect so that we are not lacking, ”he said.

Financing for the revitalization will reach more than 250 municipalities in 10 Brazilian states. The São Francisco River Basin, one of the most important river basins in the country, will have 16 projects. Two others go to Rio Parnaíba and two more to Rio Taquari. The Tocantins-Araguaia River basin was awarded six initiatives.

The objective of the government initiative, according to the Ministry of Regional Development, is “to revitalize the main Brazilian hydrographic basins, guarantee water in quantity and quality for the population and attract private investments for projects for the recovery and preservation of degraded areas in different parts of the country” .

BRASILE. ALLEANZA GOVERNO-IMPRESE PER RIVITALIZZARE BACINI IDRICI

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il governo del Brasile ha annunciato una partnership con società private per rivitalizzare i bacini idrici del Paese attraverso il programma Aguas Brasileiras, con risorse allocate dalle organizzazioni. Non sono state riportate stime di investimento, ma da lunedì, giorno della comunicazione, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, già dieci aziende hanno aderito al progetto. Secondo stime del governo, a partecipare saranno almeno 26 aziende.

Le società Anglo American, Rumo Logistica, Ambev, Mrv Engenharia, Stone, Vale S.A., Engie Brasil, Bradesco, Caixa e Jbs hanno ufficializzato la propria adesione in una cerimonia che si è svolta al Palacio do Planalto, a Brasilia. All’evento hanno partecipato i ministri Rogerio Marinho (Sviluppo regionale), Tereza Cristina (Agricoltura), Ricardo Salles (Ambiente), Marcos Pontes (Scienza, tecnologia e innovazioni) e Wagner do Rosario (Coordinamento generale dell’Unione).

Nel corso dell’incontro il presidente Jair Bolsonaro ha ringraziato gli imprenditori e ha affermato che la conservazione delle risorse idriche è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare nel Paese. “Non c’è sicurezza alimentare senza risorse idriche” ha detto il presidente. “Dobbiamo preservare queste risorse, trattarle con la dovuta cura e rispetto in modo che non ci manchino”.

Il finanziamento per la rivitalizzazione raggiungerà più di 250 Comuni in dieci Stati brasiliani. Il bacino del fiume Sao Francisco, uno dei bacini fluviali più importanti del Brasile, avrà 16 progetti. Altri due riguarderanno il Rio Parnaiba e altri due il Rio Taquari. Il bacino del fiume Tocantins-Araguaia si è aggiudicato invece sei iniziative.

Obiettivo dell’iniziativa governativa, secondo il ministero dello Sviluppo Regionale, è “rivitalizzare i principali bacini idrografici brasiliani, garantire acqua in quantità e qualità alla popolazione e attrarre investimenti privati “per progetti di recupero e conservazione di aree degradate in diverse zone del Paese”.

EMPRESAS FAZEM PARCERIA COM GOVERNO PARA REVITALIZAR BACIAS HIDROGRÁFICAS

Por João Marcelo

SAO PAULO – O governo federal anunciou na segunda- feira, dia 23, dia internacional da água, uma parceria com empresas privadas para revitalizar bacias hidrográficas do país pelo programa Águas Brasileiras. As organizações poderão destinar recursos à revitalização das principais bacias hidrográficas do Brasil. Não foram informadas estimativas de investimentos. Até agora 10 empresas aderiram ao projeto, mas de acordo com o governo, pelo menos 26 empresas vão participar. As companhias Anglo American, Rumo Logística, Ambev, MRV Engenharia, Stone, Vale S.A., Engie Brasil, Bradesco, Caixa e JBS formalizaram a adesão em cerimônia no Palácio do Planalto.

Participaram do evento os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Tereza Cristina (Agricultura), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) e Wagner do Rosário (Controladoria Geral da União). O presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos empresários e disse que a preservação dos recursos hídricos é importante e fundamental para garantir a segurança alimentar no país. “Não existe segurança alimentar sem recurso hídrico. Nós temos que preservar esses recursos, tratar com o devido carinho e respeito para que não nos falte”, disse.

O financiamento da revitalização vai alcançar mais de 250 municípios de 10 estados brasileiros. A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, uma das bacias hidrográficas mais importantes do país, vai ficar com 16 projetos. Outros dois, vão para a do Rio Parnaíba e mais dois para a do Rio Taquari. Já a bacia do Rio Tocantins-Araguaia foi contemplada com seis iniciativas.

O objetivo da iniciativa governamental, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, é “revitalizar as principais bacias hidrográficas brasileiras, garantir água em quantidade e qualidade para a população e atrair investimentos privados para projetos de recuperação e preservação de áreas degradadas em diversas partes do país”.