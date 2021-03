‘Sfi-Dante’, il progetto per rendere omaggio al Sommo Poeta

‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ questa volta deve aver messo in moto anche l’Istituto Settore Tecnologico ‘Marconi’ di Campobasso che, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ha cercato un modo all’altezza del Sommo Poeta per celebrarlo. ‘Sfi-Dante’ è il nome scelto per il concorso interno alla scuola con l’obiettivo di far conoscere, ricordare e divulgare l’opera dell’artista fiorentino. Una sfida su Dante che si articola su più fronti, a partire dalla categoria letteraria’ in cui gareggiano giovani scrittori in erba con testi creativi in prosa e poesia; la categoria artistica che abbraccia materiali musicali e grafici; e infine, quella multimediale che scommette sulle nuove tecnologie, dando la possibilità ai nativi digitali di esprimere il proprio estro facendo uso del formato che più preferiscono.

Mille sfumature di ispirazione diverse ma un’unica grande missione: rendere omaggio all’autore della Divina Commedia. Oltre 250 i ragazzi coinvolti nel progetto che verranno giudicati da una giuria tecnica composta dal dirigente Adelaide Villa che ha già visionato personalmente i lavori, stilando una classifica per ciascuna delle tre categorie. Certo, per via della pandemia i lavori verranno esposti in un secondo momento, ma la scuola non ha rinunciato alle celebrazioni. Si inizia il 25 marzo, con un incontro online con gli alunni in occasione del Dantedì, e si continuerà il 27 marzo, a conclusione della settimana dantesca, con la premiazione dei primi tre lavori classificati in ciascuna categoria e l’assegnazione di uno speciale premio della critica.



La Preside Villa ne è certa: “Il coinvolgimento e l’entusiasmo dei nostri studenti ci ha dimostrato quanta armonia può esserci tra la poesia e la tecnologia, perché- afferma- la Commedia è un’opera tecnologicamente perfetta e la scuola è il luogo migliore per conoscerla: Sfi-Dante è una sfida su Dante, che noi abbiamo già vinto”.