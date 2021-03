Roma, Pacetti (M5s): “Raggi convinta del bis, sondaggi ci danno fiducia”

ROMA – “Se la sindaca è fortemente convinta di ricandidarsi nonostante i fatti degli ultimi giorni: uscita di un altro consigliere e assunzioni contestate? Si la sindaca è fortemente convinta di ricandidarsi“. Così Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, durante il programma ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl radio.

“Gli accordi con il centrosinistra a livello nazionale e in regionale nel Lazio sono avvenuti, immagino, trovando una quadra politica e sui temi da portare avanti- ha spiegato Pacetti- Su Roma, ahime, ciò non è accaduto per vari motivi tra i quali un’opposizione dura dal primo giorno da parte dei partiti di sinistra, spesso e volentieri un’opposizione strumentale, non fatta sui temi ma preconcetta. Di certo su questo non si possono nemmeno costruire le basi per un percorso comune. Fermo restando che qualora loro o gli altri partiti volessero fare un percorso comune si parte dal fatto che il sindaco uscente sarà il prossimo sindaco dei romani“.

“Non ho mai guardato e non guardo in casa d’altri, penso a quello che accade nel mio schieramento politico- ha concluso- Noi abbiamo già definito chi sarà il nostro candidato, per quanto riguarda gli altri partiti non so a cosa sia dovuto il non riuscire a trovare un candidato, di certo per loro sarà difficile vincere dopo una amministrazione che ha fatto un grandissimo lavoro che soprattutto negli ultimi tempi i cittadini iniziano a vedere concretamente. L’ultimo sondaggio che ci da fiducia e da fiducia al lavoro che l’amministrazione ha svolto in questi 5 anni. Prima ancora che si entri nel vivo della campagna avere un consenso così grande da parte dei cittadini ci fa ben sperare per le prossime elezioni”.