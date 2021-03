Tommaso Paradiso rinvia il tour al 2022: le nuove date

ROMA – Tommaso Paradiso rinvia il suo ‘Sulle nuvole tour’ al 2022. Il cantautore si sarebbe dovuto esibire nei palazzetti d’Italia questa primavera ma così non sarà visto il perdurare dell’emergenza Coronavirus. I concerti ripartiranno, quindi, l’anno prossimo dal PalaInvent di Jesolo (26 marzo). In calendario, poi, il Nelson Mandela Forum di Firenze (29 marzo), il PalaPartenope di Napoli (31 marzo), l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (3 aprile) e il Palazzo dello Sport di Roma (7 aprile). E ancora il Pala Alpitour di Torino (10 aprile), il Mediolanum Forum di Assago (22 aprile), il PalaFlorio di Bari (29 aprile) e il PalaCatania di Catania (3 maggio). La chiusura è prevista al PalaCalafiore di Reggio Calabria (7 aprile). I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.