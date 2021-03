Caos vaccini in Lombardia, M5s: “Cacciare Bertolaso dopo parole ex cda Aria”

Di Maria Laura Iazzetti

MILANO – “Alla luce delle dichiarazioni del professor Mario Mazzoleni (membro dimissionario del Cda di Aria, ndr) il super commissario dovrebbe immediatamente essere cacciato e liberare la Lombardia dal fardello della sua presenza”. Sono accuse dure quelle che il capogruppo del Movimento cinque stelle Massimo De Rosa rivolge a Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Regione Lombardia. Ieri Mazzoleni ha accusato la Regione di aver affidato la registrazione delle prenotazioni per le inoculazioni a un sistema che già in partenza risultava inadeguato.

LEGGI ANCHE: Vaccini, in Lombardia Aria al telefono e Ats Asst stanno a guardare

Per De Rosa, parte dei malfunzionamenti nella somministrazione dei vaccini anti-covid sono imputabili quindi all’ex capo della Protezione civile: “La storia ci insegna che ovunque Bertolaso abbia messo mano si è dovuto poi contare i danni. Anche in questo caso, non avesse scelto di forzare la mano utilizzando il portale di Aria, che la stessa società gli aveva indicato come inadeguato, probabilmente il sistema delle Ats e delle Asst avrebbe permesso di assolvere in maniera più efficiente alle impellenze del piano vaccinale”.

Per questo motivo secondo il capogruppo serve l’intervento del governo “per commissariare il piano vaccinale e rimettere ordine nel caos del centrodestra lombardo”.

Posizione condivisa anche dal consigliere pentastellato, Marco Degli Angeli: “Dopo un mese e mezzo di errori e disservizi mi chiedo perché Regione abbia insistito su questa strada e non si sia mossa per tempo. In questi giorni Fontana dichiara di voler azzerare l’intero Cda di Aria: il solito scaricabarile che serva a lui e al centrodestra per fuggire dalle proprie responsabilità”.