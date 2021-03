In Giappone una storica ordinanza in favore delle minoranze sessuali

FUKUOKA – L’assemblea regionale della prefettura di Mie, nel Giappone centrale, ha approvato per la prima volta nella storia del Giappone una ordinanza che vieta a chiunque di rivelare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di un individuo senza il consenso dell’interessato o una ragione giustificata.

L’ordinanza, nel cui preambolo di definisce come “volta a realizzare una società che riconosca e tuteli la diversità sessuale ed elimini ogni discriminazione”, entrerà in vigore a partire dal primo aprile. “La delibera, pur non vincolante in quanto al momento non prevede sanzioni per i trasgressori, costituisce una prima pietra miliare verso lo spostamento del problema della tutela dei diritti delle minoranze sessuali a livello nazionale”, ha dichiarato il governatore di Mie Eikei Sukuzi. In attesa di introdurre, il prossimo settembre, un sistema di certificazione del partenariato per le coppie LGBT, in modo che possano avere diritti equivalenti alle coppie sposate, la prefettura dal prossimo mese ha previsto una serie di iniziative, seminari e incontri formativi per sensibilizzare i cittadini, gli studenti e le amministrazioni locali sul problema.

