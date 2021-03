Pallavolo, trionfo in Coppa Cev per donne del Monza

Foto di copertina da Facebook/ Alessia Orro

ROMA – Trionfo europeo per la Saugella Monza di Marco Gaspari, che espugna il Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul battendo 3-0 le padrone di casa del Galatasaray HDI e alza la Coppa CEV 2021. Alle rosablù, forti del 3-0 piazzato all’andata in Brianza, bastava vincere due parziali per portarsi a casa il secondo trofeo continentale dopo la Challenge Cup del 2019, e invece Heyrman e compagne non si sono accontentate, piegando le turche senza esitazioni.

Sedici muri, un ritmo altissimo in attacco e grande precisione in difesa, oltre alla magistrale regia della migliore giocatrice della finale, Alessia Orro: sono queste le armi con cui le italiane battono la formazione turca, molto motivata a riaprire il discorso, avendo recuperato rispetto all’andata Rykhliuk, ma mai capace di impensierire veramente il sestetto lombardo. Vinti i primi due set, con le bordate di Van Hecke, Begic, Meijners ed Heyrman, oltre ai muri di Danesi e alle difese di Parrocchiale, Gaspari inserisce forze fresche ma la musica non cambia.

Monza sale sul tetto d’Europa per la seconda volta nella sua storia. “Sapevamo che avremmo potuto vincere questa coppa. Siamo entrati in campo con lo spirito giusto, fin dalle prime battute- le parole di Gaspari- Ancora una volta le ragazze sono state ordinate ed hanno commesso meno sbavature del solito: questo è il giusto riconoscimento per una stagione davvero meravigliosa. Non è mai facile giocare a questi livelli, ma le ragazze stasera avevano una grande voglia di portare a casa questo trofeo. E ora ce lo godiamo tutto”.