Proroga delle restrizioni fino all’11 aprile? Ancora nessuna decisione

ROMA – Ci sarà o no una proroga delle restrizioni fino all’11 aprile? “Nessuna decisione è stata assunta”, spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma l’ipotesi è sul tavolo. “C’è una valutazione ancora in corso”, ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“Nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Ci confronteremo nei prossimi giorni. Oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto il punto sul quadro epidemiologico nel Paese. Ma non abbiamo discusso di misure“, la dichiarazione di Speranza a Cartabianca a proposito dell’ipotesi che le attuali restrizioni siano prorogate fino all’11 aprile.

Sulla proroga delle misure anti covid fino all’11 aprile “c’è una valutazione ancora in corso e credo che bisognerà proseguire aiutando chi è in difficoltà, accelerando sul fronte dei vaccini e lavorando per tutte le misure di prevenzione che si possono adottare senza interrompere le attività produttive laddove è possibile”, aveva detto Orlando a ‘Porta a Porta’.