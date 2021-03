Zingaretti: “Non mi candido a sindaco di Roma”

ROMA – “Sono presidente della Regione Lazio fino al 2023. Faccio l’amministratore da 14 anni perché in questa Regione ho sempre vinto le elezioni. Mi auguro che la mia comunità metta in campo altre risorse“. Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando a diMartedì su La7 in merito alle voci relative a una sua candidatura a sindaco di Roma alle prossime comunali.

L’ex segretario del Pd ha poi rivendicato: “Sono stato il primo a dire che consideravo la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma. Lo dico ancora oggi, non è che ho problemi. Non confondiamo l’amore per Roma con il basso calcolo delle alleanze politiche. Sono presidente della Regione Lazio e vorrei, voglio, portare avanti questa missione“.