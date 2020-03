VIDEO | Coronavirus, Palazzotto: “Smart working anche per i call center”

ROMA – “In quanti in queste ore abbiamo chiamato un call center per ricevere assistenza o risolvere un problema? Eppure dietro ognuna di quelle chiamate c’e’ una lavoratrice o un lavoratore che rischia la propria vita senza alcun motivo”. Lo dice Erasmo Palazzotto, deputato di Leu, che domani interrogherra’ sull’argomento la ministra della Funzione pubblica Fabiana Dadone. Interpellato dall’agenzia Dire, Palazzotto osserva: “Le aziende che erogano i servizi di call center risultano tra quelle che possono continuare a operare sul luogo di lavoro. Una scelta priva di alcun senso se si considera che queste stesse imprese, rinunciando a una piccolissima parte dei propri ricavi, che a differenza di altri ancora hanno, possono tranquillamente adeguare i propri sistemi di lavoro allo smart working e permettere ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza”. Quindi, annuncia, “e’ per questo che domani chiedero’ al governo di rivedere questa scelta, e di permettere a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di questo Paese di lavorare in piena sicurezza. Perche’ dalla loro salute e dalla loro sicurezza dipende quella di tutti noi”.

