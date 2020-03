VIDEO | Coronavirus, Vono (Iv): “Provenzano inaccettabile sul lavoro nero”

ROMA – “Sono inaccettabili le dichiarazioni del ministro Provenzano sullo sdoganamento del lavoro nero, che va condannato sempre e comunque in ogni parte d’Italia”. Cosi’ all’agenzia Dire in un videomessaggio la senatrice di Italia Viva Silvia Vono. Le risorse del settore pubblico “sono state mangiate dal lavoro nero, sanita’ compresa- sottolinea- sdoganare il nero con aiuti pubblici per sostenerlo e’ legittimare mafia, ndrangheta e malavita. Le dichiarazioni di Provenzano sono lesive della dignita’ dei lavoratori onesti che finora hanno contribuito a pagare le tasse e sopportano in silenzio la crisi. Siamo in un sistema economico e sociale che tutela i diritti di tutti, ci sono misure per chi non ha lavoro o vive in poverta’. Inutile dunque- conclude- pensare di legittimare forme di mafia e illegalita’”.

