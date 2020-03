Coronavirus, Mc Donald’s dona un milione di euro per nuovo Hub Covid-19 Milano e ospedale Buzzi

MILANO – Un milione di euro da McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald al nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano e l’acquisto di un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi.

Infine, McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno avviato una collaborazione con Fondazione di Comunità Milano onlus e costituito un Fondo nel quale potranno confluire anche le successive donazioni da parte di dipendenti, fornitori e partner del sistema McDonald’s Italia.