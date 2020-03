“Crisanti subito commissario, ha risolto il Covid in Veneto”: ci sono già 1700 firme

La petizione, infatti, ricorda che “il successo veneto è certo stato favorito anche da una minore diffusione iniziale, ma è indubbio che le misure di tracciamento e isolamento messe in campo dal professor Crisanti, hanno consentito di contenerne la diffusione”. Adesso altre regioni, “che all’inizio non registravano neppure un caso, rischiano di essere travolte come la Lombardia. Eppure, ancora fatichiamo ad imparare dalla lezione. Nonostante sia lampante il caso di successo veneto- scrive Peter William Kruger, ideatore della petizione- registriamo ancora troppe resistenze politiche e burocratiche, sia a livello nazionale che regionale. Siamo finiti nella più classica delle trappole burocratiche in cui nessuno vuole assumersi la responsabilità per gli errori passati. Ma questo non è un lusso che possiamo permetterci”.

Per questa ragione Kruger ha proposto di ‘Nominare il professor Crisanti commissario nazionale per la lotta al coronavirus’, perché, scrive, “chiediamo un segnale di discontinuità forte. Non è questo il momento di colpevolizzare nessuno, ma è necessario uscire immediatamente dalla trappola burocratica in cui ci siamo cacciati. E Andrea Crisanti si è dimostrato il più adeguato in Italia a gestire la crisi coronavirus. Nominiamolo subito commissario nazionale”, conclude la petizione. È possibile accedere alla petizione a questo link.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Zaia: “Test a tutta la popolazione risolverebbe il problema”