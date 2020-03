Coronavirus, a Bologna lo sport inclusivo non si ferma: il torneo Dimondi si gioca online

ROMA – Nemmeno una pandemia riesce a fermare la voglia di fare sport, soprattutto se l’obiettivo è contrastare discriminazioni, razzismo e differenza sociale. Proprio per mantenere vivi questi valori anche ai tempi della quarantena forzata a causa del coronavirus, gli organizzatori del Torneo Dimondi, a Bologna, lanciano ‘Bring Dimondi Home’, invitando tutte le squadre iscritte alla competizione a partecipare ‘virtualmente’ alla terza giornata, che sarebbe stata in programma sabato.

Come si può creare comunità anche stando lontani? Si può essere inclusivi anche in quarantena? “Abbiamo chiesto alle squadre iscritte al torneo, una ventina, di dar vita a una qualsiasi forma di espressione creativa, un video, un testo o una canzone, mettendo in pratica così i principi dello sport popolare senza poter giocare insieme fisicamente”, spiega Alessandra Di Tella, tra le organizzatrici del torneo. Il materiale sarà poi caricato sull’evento Facebook dedicato, cercando di dar vita, seppur virtualmente, alla giornata del Dimondi che questo sabato sarebbe stata dedicata al tema dello ‘sport come mezzo di educazione e inclusione’, soprattutto tra i giovani.