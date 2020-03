Naomi Campbell follower di De Luca, su Instagram il video con il governatore e altri sindaci italiani

NAPOLI – “Listen America Listen!”, si apre così il post Instagram di una delle modelle più conosciute al mondo in cui appaiono diversi sindaci italiani e, in apertura, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intenti a far rispettare il decreto #iorestoacasa.

LEGGI ANCHE: FOTO | VIDEO | I social incoronano De Luca ‘Imperatore dell’Universo’

Naomi Campbell dal suo profilo social esprime tutto il suo appoggio nei confronti delle misure che il governatore della Campania e altri amministratori stanno mettendo in campo per contrastare l’emergenza Covid-19 e limitare i contagi in Italia.

La supermodella elogia “lo spirito, la creatività, l’anima e il coraggio” degli interventi che sempre più sindaci e governatori stanno adottando per punire chi viola la quarantena in queste settimane così cruciali.

Gli sfoghi degli amministratori locali, molti del Sud, stanno facendo infatti il giro del web e non sono passati inosservati nemmeno oltreoceano. C’è da augurarsi che il “modello italiano”, conosciuto anche attraverso questi video dall’indiscutibile impatto comunicativo, possa arrivare a fare scuola nella lotta al coronavirus nel resto del mondo in cui l’emergenza è avvertita in modo altrettanto forte come nel nostro Paese.