Sanremo al via con il tributo a Pippo Baudo

ROMA – Si accendono le luci dell’Ariston e prende ufficialmente il via la prima serata del 76° Festival di Sanremo.

A guidare la kermesse, per la quinta volta, è Carlo Conti, affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini, al debutto assoluto come conduttrice. Per l’esordio sul palco anche l’attore turco Can Yaman, chiamato a condividere la conduzione della serata inaugurale.

L’apertura è affidata all’orchestra, che accompagna l’accensione graduale del palco sulle note di “Perché Sanremo è Sanremo”. Subito dopo risuona la voce registrata di Pippo Baudo, accolta da un lungo applauso del pubblico. Conti scende la scalinata visibilmente emozionato e parla del primo Festival senza il grande mattatore, salutando in platea i figli Tiziana e Alessandro.

Non è possibile dividere la storia di noi due ❤️#Sanremo2026 pic.twitter.com/T5A6vW3DGG — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 24, 2026

La musica entra subito nel vivo con Olly, che torna all’Ariston dopo la vittoria dello scorso anno e canta “Balorda nostalgia”. Il pubblico lo accoglie con calore e Conti ricorda il successo del brano, arrivato a quota dodici dischi di platino.

LA GARA

È poi il momento del debutto di Laura Pausini nel ruolo di conduttrice. In abito lungo nero, l’artista scende le scale tra gli applausi e confessa l’emozione per un palco che la vide vincitrice nel 1993, a soli diciotto anni. “Ho deciso di superare la paura”, dice, aprendo ufficialmente la gara.

Ad aprire la competizione tra i Campioni è Ditonellapiaga, che porta sul palco “Che fastidio!”, un brano ritmato e ironico costruito su un elenco di piccole e grandi insofferenze quotidiane, accompagnato da sonorità house e da sei ballerine in scena.

Segue Michele Bravi, alla sua terza partecipazione al Festival. Con “Prima o poi” racconta il senso di inadeguatezza dei trent’anni e la difficoltà di riconoscersi adulti. Durante l’esibizione si lascia andare all’emozione, visibilmente commosso nel finale.

Sale poi sul palco Sayf, 26 anni, tra i più giovani in gara. Il rapper italo-tunisino di Genova presenta “Tu mi piaci tanto”, un brano che punta a essere una fotografia sincera e diretta della società contemporanea.

Atmosfera più intima con Mara Sattei, che torna a Sanremo con “Le cose che non sai di me”, una ballad romantica dedicata al compagno. Per lei un’esibizione essenziale, in abito nero con una gonna ampia e un’acconciatura ispirata a Marilyn Monroe.

La prima parte della serata si chiude con un momento di leggerezza firmato Dargen D’Amico. Il cantante entra sul palco in anticipo, poi rientra dietro le quinte tra le risate del pubblico, prima di esibirsi con “Ai ai”, un brano ironico che gioca sull’intelligenza artificiale per riflettere sugli errori dell’essere umano.