VIDEO | Sanremo, blitz al Tg1: Paolini irrompe in diretta e grida “Conti bisessuale”. La replica del conduttore

SANREMO – Un episodio inatteso ha segnato la vigilia della prima serata del Festival di Sanremo 2026: Gabriele Paolini, noto per le sue incursioni televisive, ha interrotto in diretta il TG1, pronunciando una frase provocatoria sul conduttore Carlo Conti.

L’episodio si è verificato durante un collegamento con l’inviato da Palazzo Chigi, pochi minuti prima dell’inizio del Festival. Dalle immagini e dalle testimonianze raccolte, una voce fuori campo collegata a Paolini ha urlato: “Carlo Conti bisessuale”, interrompendo la trasmissione.

La conduttrice del telegiornale, Laura Chimenti, ha reagito con irritazione e professionalità, sospendendo immediatamente il collegamento e liquidando la situazione come opera del “solito disturbatore”, prima di passare a un altro servizio. Il collegamento con l’inviato Francesco Maesano è poi proseguito regolarmente senza altri incidenti.

LA REPLICA DI CONTI

In un momento successivo del Tg1, nella parte di chiusura, è arrivata una risposta inaspettata proprio da Conti, intervenuto accanto a Laura Pausini e all’attore Can Yaman, presenti per la copertura dell’evento. Il conduttore ha reagito con ironia, dichiarando: “Il mio tipo è Laura e non Can…”, rompendo così la tensione e spostando l’attenzione sulla leggerezza.

CHI É PAOLINI

Gabriele Paolini è una figura nota nel panorama televisivo italiano per le sue azioni di disturbo ai danni di programmi in diretta, soprattutto telegiornali e collegamenti in piazza, che gli sono valsi anche un riconoscimento nel Guinness dei primati per il numero di incursioni. Autodefinitosi “inquinatore televisivo”, nelle sue apparizioni spesso espone cartelli o grida frasi provocatorie, fino a interrompere collegamenti live con l’intento di attirare l’attenzione su se stesso.

L’episodio al Tg1, avvenuto a ridosso dell’inizio del Festival, ha richiamato l’attenzione sui rischi di incidenti di trasmissione in diretta e sulla capacità delle emittenti di gestire momenti imprevisti nel palinsesto di una manifestazione di enorme risonanza come il Festival di Sanremo.