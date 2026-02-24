Dan Peterson compie 90 anni, festa a Milano con Meneghin e Gallinari

MILANO – Palazzo Lombardia ha ‘buttato la pasta’ al Belvedere Berlusconi per i 90 anni di Dan Peterson, alla presenza di un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, società sportive e giovani atleti. Ex allenatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano, vincitore di cinque scudetti, due coppe europee e tre Coppa Italia, telecronista dello sport USA, da anni Peterson tiene corsi di team building, coaching, comunicazione e sviluppo della leadership. La Regione Lombardia ha voluto riconoscere il valore sportivo, culturale ed educativo del celebre allenatore e commentatore statunitense, naturalizzato italiano, membro dell’Italian Basket Hall of Fame e protagonista indiscusso della storia dell’Olimpia Milano, sostenuta e amata da Giorgio Armani, che celebra a sua volta i suoi 90 anni dalla fondazione.

GLI OSPITI

Ad aprire la cerimonia un dialogo vivace tra il ‘coach’ e due leggende del basket italiano, Dino Meneghin e Vittorio Gallinari, davanti a 80 giovani provenienti da diverse società sportive milanesi e dell’hinterland tra cui Basket Tumminelli Romana, Urania Basket, Bresso Basket, Teullié Basket.

“Un grande personaggio del basket- ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, varesino- che da appassionato di questo sport, ho sempre apprezzato e ammirato, anche se non è mai stato il coach della squadra di Varese. Un vero trascinatore e motivatore che ricordiamo come coach per le sue competenze tecniche e con affetto per le imperdibili telecronache dei campionati di pallacanestro, in particolare Nba”.

“La pallacanestro- ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi– è oggi la disciplina con maggior crescita nel tasso di tesseramento regionale, con un incremento del 132% tra il 2019 ed il 2022″.

Le province dove il basket è più praticato- in termini di tesserati, società sportive e impianti- sono in ordine di grandezza Milano (32,9%), Brescia (11,6%) e Varese (11%).