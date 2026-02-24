martedì 24 Febbraio 2026

Sanremo al via: la scaletta completa della prima serata e tutte le sorprese

Dall’omaggio a Baudo al super ospite Tiziano Ferro, maratona fino a notte fonda

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 24-2-2026 ore 18:15Ultimo aggiornamento: 24-2-2026 ore 18:40

ROMA – Mancano poche ore all’accensione delle luci sull’Ariston e la Rai svela la scaletta completa della prima serata del Festival di Sanremo 2026, che si annuncia come una vera maratona televisiva tra musica, memoria e grandi ospiti. La diretta su Rai1 prenderà il via alle 20.40 e si chiuderà all’1.44, con la conduzione di Carlo Conti, affiancato per l’esordio da Laura Pausini e dall’attore Can Yaman.

LEGGI ANCHE Sanremo, la scaletta della prima serata: ecco l’ordine di uscita dei cantanti

IL RICORDO

La serata si aprirà con l’orchestra e con il tradizionale richiamo all’identità del Festival, prima dell’ingresso dei conduttori. Subito dopo è previsto un omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della storia di Sanremo, con la presenza in platea dei figli Tiziana e Alessandro. Un momento che segna il legame tra passato e presente della kermesse.

LA GARA: TUTTI I 30 BIG SUL PALCO

Dopo l’introduzione istituzionale, parte la gara dei Campioni. A inaugurare la competizione sarà Olly, seguito dall’esibizione di tutti e 30 gli artisti in gara, valutati dalla Giuria Sala Stampa, Tv e Web. Sul palco dell’Ariston si alterneranno, nell’arco della serata:

Olly, Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Arisa, Luchè, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez insieme a Marco Masini, Ermal Meta, Malika Ayane, Francesco Renga, fino alla chiusura affidata a LDA e Aka 7even.

Una sequenza serrata, intervallata da momenti di spettacolo e collegamenti esterni, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

SUPER OSPITI E COLLEGAMENTI

Tra le sorprese della serata, spicca il super ospite Tiziano Ferro, protagonista di un medley dei suoi successi e di un momento di dialogo con Carlo Conti. Attesi anche i collegamenti con il Suzuki Stage in piazza Colombo, cuore pulsante del Festival fuori dall’Ariston, e con la nave Costa Toscana, da cui si esibirà Max Pezzali.

Spazio anche alla memoria televisiva con Kabir Bedi, volto storico di “Sandokan”, e a un omaggio musicale a Peppe Vessicchio, tra i simboli più amati della storia sanremese.

IL PASSAGGIO DAL TG1 E LA CLASSIFICA

Come da tradizione, intorno alla mezzanotte è previsto il passaggio con il TG1 Sera, prima di tornare alla musica e agli ultimi artisti in gara. In chiusura, Conti, Pausini e Yaman leggeranno la classifica provvisoria della prima serata, limitandosi a svelare i cinque brani più votati, senza indicarne l’ordine.

Con una scaletta fitta, un cast trasversale e numerosi momenti simbolici, la prima serata di Sanremo 2026 si prepara a dare ufficialmente il via alla settimana più attesa della musica italiana.

Leggi anche

Sanremo 2026, il testo di “I romantici” di Tommaso Paradiso

di Redazione

Sanremo 2026, il testo di “Qui con me” di Serena Brancale

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»