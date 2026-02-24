Sanremo 2026, il testo di ‘Uomo che cade’ di  Pietro Tredici

ROMA – Il cantante Pietro Tredici parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Uomo che cade”, ecco il testo:

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera

Sarà bellissimo, lo aspetto come l’ultima cena

Sarai bellissima, ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto, ma di me non ho rispetto

E mi sporco, sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi a restare con me e chiusa in uno specchio c’è

tutto il tuo riflesso cambi forma alle parole come fumo alle feste

muovi tutto ciò che hai attorno come un dio della notte

io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l’uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città) che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film, la grande esplosione

Sei la notte che conquista il giorno, un nuovo colore

Sei la lama trafitta e io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

Rip. ritornello

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade,

l’uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l’anima

Forse potresti

Si, forse puoi

Rip. ritornello

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

per non rischiare di farci male

se guardi su c’è un uomo che cade,

l’uomo che cade, un altro che cade

(Foto di copertina da Facebook)