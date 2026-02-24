Con i The Jackal arriva a Sanremo l’Ai Lab: ogni sera una pagella di 5 artisti

NAPOLI – Btinkeeng, partner tecnologico dei The Jackal, lancia il progetto Sanremo AI Lab al Festival di Sanremo 2026. Si tratta di un esperimento creativo e tecnologico che nasce dall’incontro tra intelligenza artificiale e musica. Sanremo AI Lab è un sistema avanzato di Intelligenza Artificiale Generativa Multi-Agente (MAS), progettato per simulare le dinamiche decisionali nel contesto del Festival musicale e prevede che tre agenti artificiali, con una diversa sensibilità critica, ed un moderatore osservino, analizzino, e giudichino le canzoni in gara, replicando in chiave algoritmica il dibattito tipico della critica musicale.

A differenza dei modelli predittivi tradizionali, l’obiettivo non è anticipare meccanicamente il vincitore, bensì ricostruire il processo valutativo. Il sistema rende trasparenti le dinamiche di consenso, le divergenze critiche e le motivazioni che portano un artista a convincere target demografici e tecnici differenti.

Il nucleo della soluzione è un’architettura ad agenti intelligenti orchestrata tramite framework specializzati, supportata da Large Language Models (LLM) di ultima generazione. Il sistema non utilizza un’unica entità di giudizio, ma istanzia molteplici agenti autonomi, ognuno configurato con System Prompts distinti per replicare specifiche persone. Per garantire il realismo e simulare la soggettività umana, ogni istanza opera con una temperatura stocastica variabile entro range predefiniti. La struttura lavora in un contesto dinamico grazie a un’architettura RAG (Retrieval-Augmented Generation) che fornisce agli agenti una “verità condivisa” aggiornata in tempo reale.

Ogni sera sarà possibile seguire la lettura inedita dell’evento generata da Sanremo AI Lab sulla pagina Facebook dei The Jackal su cui sarà pubblicata una pagella di 5 artisti in gara a cui seguiranno maggiori approfondimenti sulla pagina Facebook di Btinkeeng.