martedì 24 Febbraio 2026

Sanremo 2026, il testo di “Opera” di Patty Pravo

Le canzoni in gara nella 76° edizione del Festival della canzone italiana

Data pubblicazione: 24-2-2026 ore 15:02Ultimo aggiornamento: 24-2-2026 ore 15:02

ROMA – La cantante Patty Pravo parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Opera”, ecco il testo:

Sulla terra siamo soli,
Solitari in compagnia,
Circondati da parole, parole,
Affidati a un’utopia.
Siamo santi e peccatori,
Naviganti e sognatori,
Un po’ satelliti,
Filosofi del niente.
Semplicemente la vita,
Semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.
Ho viaggiato per il mondo
Tra oasi, deserti, e misteriose profezie
Dove il tempo è sospensione dell’eternità.
Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,
Che ci spingono ad andare via da noi
Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.
Semplicemente la vita,
Semplicemente pazzia.
Cantami ancora il presente
Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.
Io canto alla notte, respiro la notte,
Cammino di notte;
Sono Musa, colore tagliente e poi Opera

Leggi anche

Sanremo 2026, papà Gianni Morandi a Tredici Pietro: “Per noi resti il nostro bambino. Ti guarderemo emozionati”

di Giusy Mercadante

Sanremo 2026, il testo di “Prima che” di Nayt

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»