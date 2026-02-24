Sanremo 2026, il testo di “Opera” di Patty Pravo

ROMA – La cantante Patty Pravo parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Opera”, ecco il testo:

Sulla terra siamo soli,

Solitari in compagnia,

Circondati da parole, parole,

Affidati a un’utopia.

Siamo santi e peccatori,

Naviganti e sognatori,

Un po’ satelliti,

Filosofi del niente.

Semplicemente la vita,

Semplicemente follia.

Cantami ancora il presente,

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Ho viaggiato per il mondo

Tra oasi, deserti, e misteriose profezie

Dove il tempo è sospensione dell’eternità.

Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,

Che ci spingono ad andare via da noi

Verso un’altra dimensione, tralasciando la ragione.

Semplicemente la vita,

Semplicemente pazzia.

Cantami ancora il presente

Nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Io canto alla notte, respiro la notte,

Cammino di notte;

Sono Musa, colore tagliente e poi Opera