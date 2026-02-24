Bimbo muore dopo un lungo ricovero all’ospedale di Taormina, aperta un’inchiesta

ROMA – La procura di Messina indaga sulla morte di un bimbo di tre anni, avvenuta alcuni giorni fa, all’ospedale di Taormina. Il piccolo era ricoverato da diversi mesi nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica. L’Asp di Messina in una nota precisa che il piccolo “è stato trasferito nei reparti intensivi del Centro cardiologico pediatrico mediterraneo in condizioni agoniche per quadro di disfunzione del muscolo cardiaco associato a malfunzione della valvola mitrale”. Senza entrare nei dettagli del trattamento eseguito, “che sono oggetto di valutazione giudiziaria – ancora la nota – si sottolinea che la complessità del trattamento del piccolo sia stata supportata dal continuo confronto con i massimi esperti italiani della terapia dello scompenso cardiaco, dell’assistenza meccanica al circolo e della diagnostica istologica delle alterazioni del miocardio”.

Inoltre, “in questi lunghi mesi, numerosi colleghi di differenti specialità consulenti nominati dalla famiglia e dai loro legali hanno avuto pieno e trasparente accesso alle informazioni cliniche e alle strategie terapeutiche adottate con un continuo confronto con i curanti. Relativamente al trapianto cardiaco – aggiunge la nota – la strategia è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati a tale procedura (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale Sant’Orsola di Bologna e Università di Padova) cui il bambino è stato riferito per accedere al programma di trapianto cardiaco e che tali istituzioni unanimemente abbiano considerato tale opzione non realizzabile. L’esito infausto dopo un anno di tentativi di recuperare la funzione del cuore del bambino o di recuperare la possibilità di eseguire il trapianto cardiaco lascia i Sanitari del Ccpm profondamente addolorati – ancora la nota – ma sereni sulle strategie di assistenza adottata”. I medici del centro di Taormina esprimono “piena fiducia nell’autorità giudiziaria” e chiedono che “nell’interesse dei cittadini, del buon nome dell’istituzione e dei professionisti che vi operano si faccia chiarezza sul loro operato con un’analisi seria e trasparente in modo da potere rispondere nei modi e nelle sedi appropriate a quanto confusamente riportato dai genitori e dai loro legali”.