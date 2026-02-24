martedì 24 Febbraio 2026

VIDEO | Vannacci: “Legittima difesa e più tutele per la Polizia: presenteremo un pacchetto sicurezza vero”

Vannacci vuole aumentare le tutele per le forze dell'ordine e lavorare sulla legittima difesa: ecco cosa ha detto a Bruxelles

Data pubblicazione: 24-2-2026

DI Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Futuro Nazionale presenterà un pacchetto sicurezza vero: più tutele per forze dell’ordine e legittima difesa”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) al Parlamento europeo di Bruxelles, dopo aver aderito al gruppo con il suo nuovo partito Futuro Nazionale, fondato in seguito all’addio alla Lega.

“IL BUON SENSO NON È MAI ESTREMISTA”

Il buon senso non è mai estremista: chi lo è davvero?” Così replica a una domanda del giornalista l’eurodeputato Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) al Parlamento europeo di Bruxelles, al quale Vannacci ha aderito con il suo nuovo partito Futuro Nazionale (Fn), fondato in seguito all’addio alla Lega.
Continua l’esponente di Fn: “È estremista chi vuole proteggere la famiglia fatta da uomo, donna e prole, o chi vuole promuovere l’utero in affitto usando la donna come un ‘forno’ per produrre un essere umano che sarà poi venduto, scambiato o ceduto?”

